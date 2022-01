Tudo Fácil Lajeado registra grande procura para emissão de carteira de identidade e serviços digitais

Na primeira semana de funcionamento, 432 pessoas procuraram os serviços da unidade pioneira do Tudo Fácil fora de Porto Alegre, localizada em Lajeado. Entre os dias 10 e 16 de janeiro, os serviços mais demandados foram a emissão da carteira de identidade e os guichês de autoatendimento que possibilitam acesso a mais de 300 serviços digitais através dors.gov.br.

Instalada no shopping Lajeado, a unidade recebeu muitas consultas sobre os serviços oferecidos. “As pessoas descobriram muitas possibilidades com a chegada do Tudo Fácil", afirma a gerente adjunta do projeto, Michelle Fonseca. O acesso aos terminais digitais promove, além das facilidades de obtenção de documentos e informações, a inclusão digital da população.

O funcionamento dentro de um shopping center permite horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e sábados, das 10h às 14h. Conforme Jorge Henz, gerente adjunto da unidade, com os guichês de autoatendimento, o cidadão pode realizar o agendamento até para o mesmo dia.

O Tudo Fácil oferece inclusive o serviço de impressão de documentos obtidos no portal, como das certidões emitidas eletronicamente.

O Tudo Fácil de Lajeado cobre área com 250 mil moradores das regiões do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo. Além de acessar serviços do DetranRS, Corsan, IPE Saúde, INSS e RGE (fornecedora de eletricidade na região), a unidade tem grande importância na emissão de carteiras de identidade na cidade.

As próximas unidades do Tudo Fácil no interior, que também serão instaladas em shoppings, serão em Passo Fundo, Rio Grande e Caxias do Sul. Em Porto Alegre, ao Tudo Fácil da zona Norte será transferida de local e irá funcionar no shopping Bourbon Wallig.