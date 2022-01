Cantora morre após contrair covid-19 propositalmente para obter certificado de imunidade

A cantora Hana Horka, da banda de música folclórica da República Tcheca Asonance, morreu no último domingo (16) por complicações causadas pela covid-19. Antivacina, ela teria se deixado contaminar pela doença quando o filho e o marido, ambos vacinados contra o vírus, testaram positivo para a doença.

A morte da cantora, de 57 anos, foi divulgada pela família na segunda-feira (17).

O filho da artista, Jan Rek, disse à rádio tcheca iRozhlas que ele e o pai contraíram a covid no final de 2021, quando Hana decidiu expor-se à doença deliberadamente. A intenção seria deixar-se contaminar e, depois de curada, obter o certificado de imunidade usado no país que a permitiria frequentar alguns estabelecimentos sem precisar se vacinar.

— Ela preferiu viver normalmente conosco e pegar a doença para não ter que se vacinar. É triste que ela quis mais acreditar em estranhos do que em sua própria família — disse Jan Rek durante o programa.

Segundo o relato do filho, a mãe morreu em casa, com falta de ar. Dias antes, ela chegou a fazer publicações nas redes sociais comemorando a infecção:

"Estou muito feliz porque, desta forma, poderei ter uma vida livre como os outros, ir ao cinema, tirar férias, ir à sauna, ao teatro", escreveu.

Rek culpa dois militantes influentes no movimento antivacina tcheco pela morte da mãe: o ator Jaroslav Dušek e a bióloga Soňa Peková.

— Eu sei exatamente quem estava por trás de seus pontos de vista. Eu escutei essas coisas por um ano — disse.

