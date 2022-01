Agência do INSS segue atendendo em Três Passos. Apenas perícias do auxílio doença estão suspensas

A agência do INSS de Três Passos segue com seu funcionamento normal. O atendimento das perícias está ocorrendo e os agendamentos de perícias estão sendo realizados, no período das 08h às 12h.

Desde o dia 12 de janeiro deste ano, apenas estão suspensas as perícias médicas para revisão do pagamento dos auxílios por incapacidade, conhecido como auxílio doença. A decisão foi publicada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e motivada pelo aumento de casos da Covid-19 em todo Brasil.

Porém, os demais serviços prestados pelo INSS estão ocorrendo de forma normal e presencial.

“Volto a destacar que não são todas as pericias, somente as pericias revisionais que estão suspensas”, enfatiza Fabiane Walter, gerente da agência da Previdência Social em Três Passos.

O telefone da agência do INSS de Três Passos é o (55) 3522-2057.

