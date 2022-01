Assinado o convênio que garante recursos para o asfalto na Rua Vivaldino Dias em Tenente Portela

Mais uma etapa foi vencida no projeto de pavimentação asfáltica da avenida Vivaldino Dias, trecho entre a avenida Santa Rosa e o Cemitério Municipal, em Tenente Portela. Nesta terça, 18, foi assinado o convênio com o Governo do Estado que confirma o repasse de recursos para a realização da obra. O ato ocorreu em Porto Alegre e contou com a presença do prefeito, Rosemar Sala, e do presidente da Câmara Municipal, Jaine Sales, o Diube.

Pelo Governo do Estado, assinou o documento o secretário de Articulação Política e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busatto. O projeto prevê a destinação de R$ 934.166,37 e a contrapartida do Município será de R$ 311.378,79. A tão sonhada obra asfáltica desta importante via urbana de Tenente Portela está incluída no programa estadual Pavimenta RS.

Sala prevê que com a assinatura do convênio, em breve a Prefeitura lançará o edital para a contratação da empresa que executará a pavimentação. Segundo ele, a obra é prioritária para o Governo Municipal e a meta é iniciar os trabalhos o mais rápido possível.

Durante o ato na Capital, Rosemar Sala fez questão de agradecer a todos que foram fundamentais para a conquista deste recurso, principalmente ao governador, Eduardo Leite; ao vice, Ranolfo Vieira Júnior; ao secretário, Luiz Carlos Busatto; e aos deputados estaduais Mateus Wesp, Zilá Breitenbach e Aloísio Classmann. O prefeito também enalteceu o empenho dos servidores municipais que participaram da construção do projeto.

