Homem denuncia furto durante programa em banheiro de rodoviária em Santa Rosa

Um homem de 33 anos, registrou na delegacia de Polícia Civil, que foi assaltado durante um programa no banheiro da cidade de Santa Rosa, município localizado na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com a ocorrência, ele foi até a delegacia para denunciar um outro homem que havia contratado para fazer sexo. O mais inusitado do caso foi que o programa foi realizado por volta das 03:20h, no interior do banheiro da rodoviária da cidade.

A vítima, que não teve o nome divulgado pela polícia, contou aos policiais que pagou pelo serviço, entretanto após o ato, ele percebeu que o seu celular, avaliado em mais de mil reais havia desaparecido.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.