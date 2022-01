Motorista da Secretaria de Saúde de Três Passos morre em acidente de trânsito na ERS-155

No final da tarde desta terça-feira (18/01), um grave acidente de trânsito resultou na morte do condutor de um veículo Fiat Mobi, da Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos: Nilson Carlos Hepp, de 59 anos de idade, servidor público do município. Outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no km 52 da rodovia.

Hepp conduzia o veículo pela ERS-155, retornando da cidade de Ijuí, quando o automóvel acabou aquaplanando, saindo da pista e atingindo árvores, na lateral da estrada. Ele morreu no local do acidente.

Um homem e uma mulher eram passageiros do veículo, e foram socorridos até o Hospital Bom Pastor, na cidade de Santo Augusto. A mulher, com quadro de saúde estável, seria removida ao Hospital de Caridade de Três Passos. Já o homem, teria sido liberado ainda na noite desta terça.

Nilson Carlos Hepp será velado a partir das 11 horas desta quinta-feira (19), na Capela do Hospital de Caridade de Três Passos e o sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Três Passos ainda hoje.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.