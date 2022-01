Novo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia toma posse nesta quarta (19/1)

O governo do Estado realiza, na manhã desta quarta-feira (19/1), no Palácio Piratini, às 11h30, o ato de posse do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin. A cerimônia contará com a participação do governador Eduardo Leite.

Balestrin foi pró-reitor acadêmico da Unisinos e um dos cofundadores da Aliança pela Inovação UFRGS-PUCRS-Unisinos e do Pacto Alegre, acordo entre instituições de ensino, governo, iniciativa privada e sociedade para estimular o empreendedorismo colaborativo.

Aviso de pauta

O quê: posse do novo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin

Quando: quarta-feira (19/1), às 11h30

Local: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini