Governo do Estado lança licitação para obras na SC-283, no Oeste do Estado

Será publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 18, o edital de licitação para escolher a empresa que ficará responsável pela restauração com aumento de capacidade para dois trechos da SC-283, no Oeste do Estado: entre Concórdia e Arabutã e de Seara a Arvoredo. A previsão de investimento por parte do Governo do Estado para as duas obras é de R$ 136 milhões.

O secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, ressaltou a importância dessas obras para a região. "A SC-283 é um importante corredor logístico. O trecho recebe um grande fluxo de transportes de carga e escoa boa parte da produção das indústrias. Além de encurtar a distância entre os municípios, estamos garantindo mais segurança para os motoristas e alavancando o desenvolvimento econômico. Todas as regiões do Estado estão com obras do Governo do Estado, que está tirando demandas históricas e importantes do papel" reforçou.

No primeiro trecho da rodovia, entre Concórdia e Arabutã, serão realizados serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, meio ambiente e obras complementares, em 9,94 quilômetros.

O segundo trecho, entre Seara e Arvoredo, tem 24 quilômetros de extensão. Estão previstos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, meio ambiente, obras complementares, obras de contenção e iluminação.

O prazo previsto para conclusão das duas obras é de 24 meses, após assinatura da Ordem de Serviço.