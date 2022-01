Governador recebe convite para posse de novos chefes de Poderes

Iris Helena Medeiros Nogueira será presidente do TJ no biênio 2022/2023 - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, no final da manhã desta terça-feira (18/1), convites para as cerimônias de posse dos novos chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário.

O deputado estadual Valdeci Oliveira trouxe ao governador o convite para a sessão solene de eleição e posse dos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa, em 31 de janeiro, às 15h. O ato ocorre no Plenário 20 de Setembro. Oliveira assume como o próximo presidente da Casa Legislativa, no lugar do deputado estadual Gabriel Souza, em 1º de fevereiro.

Oliveira assume a presidência da AL no dia 1º de fevereiro - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador também recebeu o convite para a solenidade de posse da presidência do Tribunal de Justiça (TJRS) para o biênio 2022/2023. Em 1º de fevereiro, às 14h, no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, assumirá como presidente do TJRS a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Alberto Delgato Neto será o 1º vice-presidente, Antonio Vinicius Amaro da Silveira, 2º vice-presidente, Lizite Andreis Sebben, a 3º vice-presidente, e Giovanni Conti, o corregedor-geral da Justiça.