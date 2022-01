SEDUC amplia prazo para efetivação das matrículas nas escolas estaduais

A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) ampliou o prazo para efetivação das matrículas dos alunos que realizaram as inscrições no primeiro período da Chamada Pública Escolar. Agora, os estudantes que se inscreveram em novembro terão até 21 de janeiro para entregar a documentação nas escolas designadas.

Os prazos seguem os mesmos para os alunos que se inscreveram ou pediram transferência no segundo período da Chamada Pública Escolar.

A indicação das escolas ficará disponível a partir de 31 de janeiro e a efetivação da matrícula ocorrerá entre 31 de janeiro e 9 de fevereiro.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.