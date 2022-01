Cresce o número de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela

Nas últimas 24 horas, mais nove moradores de Tenente Portela tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Com isso, o número de casos ativos saltou de 37 para 46. A atualização dos dados epidemiológicos aconteceu na manhã da terça-feira (18/1).

O município acumula, desde o começo da pandemia, 1.959 contaminações. Deste montante, 1.877 pacientes estão curados e 36 faleceram em virtude de complicações causadas pelo vírus.

Por causa de sintomas da Covid-19, quatro residentes em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA). Todos são suspeitos de contaminação e permanecem na enfermaria e na pediatria.

