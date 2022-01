Prefeito de Derrubadas faz alerta para comunidade economizar água

O prefeito de Derrubadas Alair Cemin foi entrevistado na manhã de hoje no programa Estação Província onde falou sobre as condições da estiagem no município.

Segundo o prefeito, neste momento o problema maior refere-se ao fato de que há falta de água para o consumo animal. Como a seca os riachos e fontes de água estão secando o que prejudica o consumo dos animais. Para tentar amenizar a situação o prefeito disse que serão montados alguns reservatórios improvisados, com buracos no solo e lonas onde a prefeitura vai levar água e abastecer esses locais.

Em relação ao consumo humano o prefeito disse que não há ainda essa preocupação no interior, uma vez que todas as famílias tem água encanada de poços artesianos e esses estão dando conta da demanda atual.

A agricultura, segundo Alair Cemin terá perdas principalmente na cultura da soja, no entanto, não será tão severa como em outros municípios da região uma vez que Derrubadas registrou um volume mais considerável de chuva nos últimos dias. É chuva ainda abaixo da média, no entanto, razoavelmente suficiente para amenizar os efeitos da crise hídrica.

A respeito do abastecimento de água na cidade, o prefeito informou que atualmente as fontes do município estão sendo reforçado por um caminhão da Corsan e o acréscimo diário de 30 a 50 mil litros. O prefeito lembrou que até então o caminhão ia apenas uma vez por semana até a cidade, no entanto, em virtude do agravamento da crise, ele está indo diariamente.

Por causa da baixa nos reservatórios e na queda na geração o prefeito fez um alerta para que as pessoas usem o bom senso ao consumir a água. Ele disse que há registro de pessoas lavando calçadas quase todo dia e outras atitudes que em tempo de seca acabam prejudicando toda a comunidade.

