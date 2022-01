Incêndio destrói galpão de recicladores em Passo Fundo

Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão de recicladores localizado no Bairro Donária, em Passo Fundo, na noite de segunda-feira (17/01). O galpão está localizado na Rua Palmares e as chamas começaram por volta das 20 horas. Moradores acionaram os Bombeiros que se deslocaram com três caminhões devido ao material altamente combustível dentro do local.

As chamas se alastraram rapidamente e os Bombeiros trabalharam por horas para evitar que o fogo atingisse casas próximas. Ninguém ficou ferido.

Nesta manhã de terça-feira (18/01), por volta das 5h, as chamas voltaram e uma equipe dos Bombeiros precisou se deslocar novamente para o local. A suspeita é que a origem do incêndio seja criminosa.

