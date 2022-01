Jovem de 27 anos morre eletrocutada em máquina de lavar roupas em Três de Maio

Uma jovem de 27 anos, identificada como Taís de Oliveira Rost, morreu vítima de um choque elétrico no final da tarde desta segunda-feira em Três de Maio.

De acordo com as informações do site No Ar Notícias, o fato aconteceu por volta das 18:00 horas, quando a jovem estava na lavanderia e sofreu uma descarga elétrica na máquina de lavar roupas.

O corpo foi encaminhado ao IML de Santo Ângelo para necropsia e posterior liberado para os familiares para o velório e sepultamento.

Ela trabalhou até a última semana em uma loja de roupas e justamente terça-feira, 18, estaria iniciando em outra empresa no município de Três de Maio.

