Agricultores e servidores da prefeitura conseguem controlar incêndio de grandes proporções em Sede Nova

Nesta segunda-feira (17/01), desde às 14 horas, produtores rurais e servidores da Secretaria Municipal de Obras, estiveram mobilizados para controlar um incêndio que atingiu uma área de resteva em uma lavoura de milho que terminou de ser colhida, na localidade de Linha Pellet, no interior de Sede Nova.

A colheita da lavoura de milho teria encerrado no domingo, e nesta segunda aconteceu o incêndio, de grandes proporções, atingindo uma área de pelo menos 20 hectares que ficou destruída pelas chamas. A palha seca, associada ao vento, contribuíram para que o fogo se alastrasse bastante.

Além da lavoura de milho já colhida, o fogo também atingiu parte de uma lavoura de soja que fica no outro lado de uma estrada que divide a propriedade. As chamas ficaram muito próximas de atingir uma residência e também um chiqueiro de porcos, nos arredores da lavoura que acabou incendiando.

Os moradores dos arredores foram fundamentais para a contenção do fogo, com o uso de maquinário agrícola, como tratores e bombas de esterco, abastecidas com água. O maquinário foi utilizado para revirar a terra, com o objetivo de não deixar o fogo se alastrar com facilidade. Por volta de 16 horas o incêndio estava praticamente todo controlado, restando alguns pequenos focos em uma área de vegetação nativa.

As causas do incêndio em Sede Nova ainda terão de ser apuradas com maior profundidade.

Também na tarde desta segunda-feira (17/01), novos focos de incêndio foram verificados em Vista Alta, no interior de Boa Vista do Buricá, onde na semana passada já ocorreram sinistros de grandes proporções.

Os bombeiros de Três de Maio e de Horizontina novamente foram mobilizados e trabalharam para evitar um incêndio de maiores proporções.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.