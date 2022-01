“Em uma hora e meia de voo, Pelotas está conectada ao principal centro econômico do país”, destacou Leite em viagem inaugural

“Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos ao primeiro voo entre Guarulhos e Pelotas.”

Foi assim que o comandante Manoel Burg, natural de Rio Grande e piloto chefe da Gol, cumprimentou os passageiros do voo inaugural da nova linha da Gol Linhas Aéreas entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e o Aeroporto Internacional de Pelotas, em Pelotas. O voo G3 1222, direto, partiu nesta segunda-feira (17/1), às 15h45, e pousou às 17h45 com a presença do governador Eduardo Leite.

O voo G3 1222, direto, partiu às 15h45 de Congonhas e pousou às 17h45 em Pelotas - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Pelotas foi um dos quatro novos destinos no Rio Grande do Sul definidos pela Gol em novembro. O anúncio ocorreu na esteira do aperfeiçoamento do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS), concluído em 2019. As outras cidades contempladas são Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana. Quando todos estiverem ativos, a Gol terá voos diretos para sete destinos no Estado, incluindo Caxias do Sul, Passo Fundo e Porto Alegre.

“A conexão ao principal aeroporto do país e um dos principais da América Latina, que é o de Guarulhos, é uma conexão para o restante do Brasil, a partir dos voos que dali são direcionados, e para o resto do mundo. Isso facilita na hora de atrairmos negócios e investimentos, aproxima famílias, melhora a qualidade de vida das pessoas. Estamos certos de que vai significar um impulso econômico para a região. Estamos falando de, em uma hora e meia de voo, Pelotas estar conectada ao principal centro econômico do país e dali para o mundo", projetou o governador.

Leite destacou que o governo trabalha com incentivos fiscais para que isso acontecesse. "O Estado incentiva a aviação a partir da redução do ICMS sobre o combustível da aviação. Com isso, o Rio Grande do Sul, que já é o Estado com o maior número de voos regionais da capital para o interior, passa a ser o que tem maior número de conexões diretas do interior para o Aeroporto de Guarulhos. Nossa política de aviação tem dado bastante certo, e temos absoluta convicção de que fará a diferença na economia e na vida das pessoas”, garantiu.

A nova rota da Gol passou a ligar, com comodidade e rapidez, um importante polo do Estado com o centro comercial e financeiro do Brasil, permitindo aos clientes a rápida conexão com todo o país e o exterior.

Leite agradeceu à Gol, na pessoa do presidente Paulo Kakinoff, pela confiança no Estado. “Que bom que temos uma empresa como a Gol, comprometida com serviços de qualidade, apostando em novas rotas. E Pelotas inaugura esse novo ciclo de expansão da aviação para o interior do Estado. Logo em seguida, teremos Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria, também com voos para o principal aeroporto do Brasil”, celebrou o governador.

A linha inaugurada tem quatro frequências semanais de ida e volta entre Guarulhos, um dos principais hubs da Gol, e Pelotas. Os voos são operados pela companhia com o Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros.

A chegada

Leite foi um dos passageiros do voo inaugural que liga Pelotas ao maior aeroporto do Brasil - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Ao pousar em Pelotas, o governador, ao lado da prefeita Paula e de Kakinoff, participaram de uma celebração, com direito a corte da fita. Em seguida, a aeronave levantou voo novamente para Guarulhos, no voo direto G3 1223, também comemorativo, que decolou às 18h35 e pousou em Guarulhos às 20h20h.

“Este voo ligando Pelotas e a zona sul do Estado com o centro econômico do país trará enormes benefícios a Pelotas, não só facilitando a vida de quem tem negócios no centro do país, como também atraindo investimentos privados para a nossa região, já que o acesso agora fica facilitado. Irá também atrair turistas a Pelotas. Nós temos muitas riquezas a oferecer, mas faltava essa ligação direta com o centro. É uma grande notícia, uma das principais dos últimos tempos e a maior nas áreas da economia e do turismo”, ressaltou a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

“A aposta da Gol na expansão regional é, de longa data, uma forma de incrementar nossos negócios, contribuir para a geração de riquezas aos estados e regiões envolvidos e, sobretudo, favorecer os clientes da companhia, que passam a contar com mais comodidade e rapidez para chegar aos grandes centros urbanos, com total segurança. Pelotas nos traz perfis vastos de clientes: de lazer, negócios, estudantil, entre outros. É uma honra para a Gol fazer parte deste novo momento do Rio Grande do Sul”, afirmou Kakinoff.

A tripulação do voo inaugural entre Pelotas e Guarulhos foi composta exclusivamente por funcionários de Pelotas e da região Sul do Estado. Os passageiros que desembarcaram foram recepcionados com doces, conforme a tradição local.

Próximos destinos

A malha da Gol já contempla as cidades gaúchas de Caxias do Sul, Passo Fundo e Porto Alegre. Com Pelotas, são quatro destinos atendidos no Rio Grande do Sul. Ao longo do ano, esse número saltará para sete.

Além de Pelotas, a cidade de Santo Ângelo receberá voos diretos de Guarulhos operados pela Gol com o Boeing 737-700, a partir de 4 de julho.

A rota entre Uruguaiana e Guarulhos é fruto de uma parceria entre a Gol e a Voepass, começando em 5 de abril com três frequências semanais de ida e volta. Neste caso, os bilhetes são comercializados exclusivamente pela Gol, e os voos, operados pela companhia parceira com a aeronave ATR 72, cuja capacidade é de 68 passageiros.

A rota entre Santa Maria e Guarulhos, que iniciará em 26 de outubro, também é oriunda de parceria entre Gol e Voepass.

Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional

O Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS) tem o intuito de promover o crescimento econômico, social e turístico do Rio Grande do Sul com a ampliação das rotas de voos regulares e a qualificação dos aeroportos regionais. Criado em outubro de 2015, o PDAR-RS já resultou na criação de seis novas rotas entre Porto Alegre e o interior, nas cidades de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Nos aeroportos de Caxias do Sul, Passo Fundo, Santo Ângelo e Vacaria, a Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Aeroportuário (DAP), investiu cerca de R$ 7 milhões durante os primeiros quatro anos do PDAR-RS. Os recursos foram utilizados na construção de terminais de passageiros, na recuperação de pistas de pouso e decolagens e em diversas melhorias, como reformas de seções contra incêndio, compra de equipamentos e veículos.

Em 2019, o governo publicou o Decreto 54.685, que prevê a redução de base de cálculo na compra de querosene de aviação no Estado. A medida possibilitou que a alíquota do combustível caísse a até 2%, dependendo da quantidade de rotas ofertadas, da disponibilidade de assentos e da frequência de voos.

O benefício entrou em vigor em janeiro de 2020. Desde então, representantes de companhias aéreas, como a Gol e a Azul, que já opera com seis ligações regionais no Estado, anunciaram a intenção de ampliar a oferta de voos e de municípios atendidos.