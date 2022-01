Coronavírus em SC: Estado confirma 1.304.925 casos, 1.241.428 recuperados e 20.284 mortes

Há 1.304.925 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, sendo que 1.241.428 estão recuperados e 43.213 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado nesta segunda-feira, 17. Desde o início da pandemia, 20.284 óbitos foram causados pela Covid-19. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,55%.

Há 5 óbitos a mais em comparação com o último boletim. Aos casos confirmados se somaram 3.765, enquanto a estimativa de recuperados aumentou 4.864. O número de casos ativos registrou uma diminuição de 1.104.

>>>Confira aqui o boletim diário desta segunda-feira, 17

>>>Confira o detalhamento dos óbitos por data

>>>Saiba mais sobre as fontes e os conceitos dos dados

O Governo do Estado estima que haja 17 municípios sem casos ativos. Considerando dados proporcionais à população, a regional com a maior quantidade de casos ativos atualmente é a Grande Florianópolis (1.153 para cada 100 mil habitantes). Em seguida, estão Oeste (872) e Laguna (712). As que menos têm são Alto Uruguai Catarinense (137), Alto Vale do Itajaí (235) e Planalto Norte (304).

Atualmente, há 1.098 leitos de UTI Adulto ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 736 estão ocupados, sendo 160 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação de UTI Adulto é de 67%.

Confira o detalhamento por regional de saúde:

Alto Uruguai Catarinense:

Casos confirmados: 30.141 (20.865 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 198 (137 por 100 mil hab.)

Óbitos: 384 (266 por 100 mil hab.)

Recuperados: 29.559

Alto Vale do Itajaí:

Casos confirmados: 40.698 (13.435 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 713 (235 por 100 mil hab.)

Óbitos: 649 (214 por 100 mil hab.)

Recuperados: 39.336

Alto Vale do Rio do Peixe:

Casos confirmados: 41.578 (13.938 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.542 (517 por 100 mil hab.)

Óbitos: 996 (334 por 100 mil hab.)

Recuperados: 39.040

Carbonífera:

Casos confirmados: 86.232 (19.296 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 2.719 (608 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.361 (304 por 100 mil hab.)

Recuperados: 82.152

Extremo-Oeste:

Casos confirmados: 36.781 (15.751 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 919 (394 por 100 mil hab.)

Óbitos: 490 (210 por 100 mil hab.)

Recuperados: 35.372

Extremo-Sul:

Casos confirmados: 35.496 (17.202 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.331 (645 por 100 mil hab.)

Óbitos: 685 (332 por 100 mil hab.)

Recuperados: 33.480

Foz do Rio Itajaí:

Casos confirmados: 140.192 (18.749 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 3.585 (480 por 100 mil hab.)

Óbitos: 2.287 (306 por 100 mil hab.)

Recuperados: 134.320

Grande Florianópolis:

Casos confirmados: 221.802 (17.766 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 14.394 (1.153 por 100 mil hab.)

Óbitos: 2.812 (225 por 100 mil hab.)

Recuperados: 204.596

Laguna:

Casos confirmados: 74.447 (19.869 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 2.669 (712 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.282 (342 por 100 mil hab.)

Recuperados: 70.496

Meio-Oeste:

Casos confirmados: 39.433 (20.286 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 883 (454 por 100 mil hab.)

Óbitos: 548 (282 por 100 mil hab.)

Recuperados: 38.002

Médio Vale do Itajaí:

Casos confirmados: 148.640 (18.116 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 2.943 (359 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.715 (209 por 100 mil hab.)

Recuperados: 143.982

Nordeste:

Casos confirmados: 208.073 (19.372 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 4.752 (442 por 100 mil hab.)

Óbitos: 3.330 (310 por 100 mil hab.)

Recuperados: 199.991

Oeste:

Casos confirmados: 69.420 (18.636 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 3.248 (872 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.197 (321 por 100 mil hab.)

Recuperados: 64.975

Planalto Norte:

Casos confirmados: 48.708 (12.713 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.166 (304 por 100 mil hab.)

Óbitos: 947 (247 por 100 mil hab.)

Recuperados: 46.595

Serra:

Casos confirmados: 47.976 (16.684 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.323 (460 por 100 mil hab.)

Óbitos: 897 (312 por 100 mil hab.)

Recuperados: 45.756

Xanxerê:

Casos confirmados: 35.307 (17.394 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 828 (408 por 100 mil hab.)

Óbitos: 704 (347 por 100 mil hab.)

Recuperados: 33.775

Confira o detalhamento por município:

Abdon Batista:

416 casos confirmados, 6 casos ativos, 406 recuperados e 4 óbitos

Abelardo Luz:

1.989 confirmados, 17 ativos, 1.911 recuperados e 61 óbitos

Agrolândia:

1.804 confirmados, 54 ativos, 1.720 recuperados e 30 óbitos

Agronômica:

725 confirmados, 32 ativos, 679 recuperados e 14 óbitos

Água Doce:

1.333 confirmados, 36 ativos, 1.279 recuperados e 18 óbitos

Águas de Chapecó:

662 confirmados, 4 ativos, 647 recuperados e 11 óbitos

Águas Frias:

628 confirmados, 30 ativos, 594 recuperados e 4 óbitos

Águas Mornas:

829 confirmados, 42 ativos, 777 recuperados e 10 óbitos

Alfredo Wagner:

1.112 confirmados, 8 ativos, 1.096 recuperados e 8 óbitos

Alto Bela Vista:

202 confirmados, 3 ativos, 196 recuperados e 3 óbitos

Anchieta:

727 confirmados, 3 ativos, 713 recuperados e 11 óbitos

Angelina:

594 confirmados, 9 ativos, 581 recuperados e 4 óbitos

Anita Garibaldi:

1.265 confirmados, 23 ativos, 1.232 recuperados e 10 óbitos

Anitápolis:

413 confirmados, 14 ativos, 394 recuperados e 5 óbitos

Antônio Carlos:

1.731 confirmados, 10 ativos, 1.694 recuperados e 27 óbitos

Apiúna:

974 confirmados, 36 ativos, 920 recuperados e 18 óbitos

Arabutã:

424 confirmados, nenhum ativo, 414 recuperados e 10 óbitos

Araquari:

4.837 confirmados, 171 ativos, 4.577 recuperados e 89 óbitos

Araranguá:

12.126 confirmados, 284 ativos, 11.581 recuperados e 261 óbitos

Armazém:

1.489 confirmados, 18 ativos, 1.436 recuperados e 35 óbitos

Arroio Trinta:

694 confirmados, 45 ativos, 635 recuperados e 14 óbitos

Arvoredo:

360 confirmados, nenhum ativo, 355 recuperados e 5 óbitos

Ascurra:

1.485 confirmados, 73 ativos, 1.399 recuperados e 13 óbitos

Atalanta:

527 confirmados, 6 ativos, 510 recuperados e 11 óbitos

Aurora:

985 confirmados, 45 ativos, 921 recuperados e 19 óbitos

Balneário Arroio do Silva:

2.364 confirmados, 66 ativos, 2.237 recuperados e 61 óbitos

Balneário Barra do Sul:

1.691 confirmados, 38 ativos, 1.605 recuperados e 48 óbitos

Balneário Camboriú:

30.204 confirmados, 1.004 ativos, 28.755 recuperados e 445 óbitos

Balneário Gaivota:

1.522 confirmados, 29 ativos, 1.454 recuperados e 39 óbitos

Balneário Piçarras:

5.722 confirmados, 13 ativos, 5.642 recuperados e 67 óbitos

Balneário Rincão:

1.765 confirmados, 121 ativos, 1.590 recuperados e 54 óbitos

Bandeirante:

454 confirmados, 4 ativos, 444 recuperados e 6 óbitos

Barra Bonita:

266 confirmados, 15 ativos, 249 recuperados e 2 óbitos

Barra Velha:

5.193 confirmados, 49 ativos, 5.007 recuperados e 137 óbitos

Bela Vista do Toldo:

93 confirmados, nenhum ativo, 88 recuperados e 5 óbitos

Belmonte:

374 confirmados, 13 ativos, 356 recuperados e 5 óbitos

Benedito Novo:

1.112 confirmados, 9 ativos, 1.083 recuperados e 20 óbitos

Biguaçu:

12.913 confirmados, 460 ativos, 12.278 recuperados e 175 óbitos

Blumenau:

68.895 confirmados, 1.689 ativos, 66.502 recuperados e 704 óbitos

Bocaina do Sul:

429 confirmados, 15 ativos, 410 recuperados e 4 óbitos

Bom Jardim da Serra:

739 confirmados, 8 ativos, 723 recuperados e 8 óbitos

Bom Jesus:

540 confirmados, 1 ativo, 529 recuperados e 10 óbitos

Bom Jesus do Oeste:

185 confirmados, nenhum ativo, 179 recuperados e 6 óbitos

Bom Retiro:

936 confirmados, 17 ativos, 898 recuperados e 21 óbitos

Bombinhas:

3.917 confirmados, 56 ativos, 3.791 recuperados e 70 óbitos

Botuverá:

1.064 confirmados, 32 ativos, 1.022 recuperados e 10 óbitos

Braço do Norte:

9.695 confirmados, 424 ativos, 9.157 recuperados e 114 óbitos

Braço do Trombudo:

803 confirmados, 25 ativos, 771 recuperados e 7 óbitos

Brunópolis:

357 confirmados, 17 ativos, 331 recuperados e 9 óbitos

Brusque:

32.077 confirmados, 455 ativos, 31.291 recuperados e 331 óbitos

Caçador:

7.337 confirmados, 81 ativos, 6.963 recuperados e 293 óbitos

Caibi:

783 confirmados, 44 ativos, 723 recuperados e 16 óbitos

Calmon:

52 confirmados, 2 ativos, 43 recuperados e 7 óbitos

Camboriú:

15.617 confirmados, 347 ativos, 15.081 recuperados e 189 óbitos

Campo Alegre:

1.436 confirmados, 20 ativos, 1.373 recuperados e 43 óbitos

Campo Belo do Sul:

835 confirmados, 31 ativos, 781 recuperados e 23 óbitos

Campo Erê:

1.537 confirmados, 18 ativos, 1.496 recuperados e 23 óbitos

Campos Novos:

6.209 confirmados, 77 ativos, 6.010 recuperados e 122 óbitos

Canelinha:

1.664 confirmados, 75 ativos, 1.568 recuperados e 21 óbitos

Canoinhas:

7.811 confirmados, 288 ativos, 7.401 recuperados e 122 óbitos

Capão Alto:

192 confirmados, 3 ativos, 187 recuperados e 2 óbitos

Capinzal:

5.562 confirmados, 93 ativos, 5.414 recuperados e 55 óbitos

Capivari de Baixo:

5.061 confirmados, 193 ativos, 4.783 recuperados e 85 óbitos

Catanduvas:

2.137 confirmados, 44 ativos, 2.060 recuperados e 33 óbitos

Caxambu do Sul:

652 confirmados, 8 ativos, 631 recuperados e 13 óbitos

Celso Ramos:

471 confirmados, 10 ativos, 455 recuperados e 6 óbitos

Cerro Negro:

211 confirmados, 3 ativos, 204 recuperados e 4 óbitos

Chapadão do Lageado:

428 confirmados, nenhum ativo, 422 recuperados e 6 óbitos

Chapecó:

46.536 confirmados, 2.395 ativos, 43.343 recuperados e 798 óbitos

Cocal do Sul:

3.988 confirmados, 78 ativos, 3.845 recuperados e 65 óbitos

Concórdia:

18.788 confirmados, 88 ativos, 18.471 recuperados e 229 óbitos

Cordilheira Alta:

657 confirmados, 27 ativos, 622 recuperados e 8 óbitos

Coronel Freitas:

1.835 confirmados, 11 ativos, 1.793 recuperados e 31 óbitos

Coronel Martins:

245 confirmados, 4 ativos, 238 recuperados e 3 óbitos

Correia Pinto:

2.178 confirmados, 30 ativos, 2.088 recuperados e 60 óbitos

Corupá:

2.089 confirmados, 20 ativos, 2.027 recuperados e 42 óbitos

Criciúma:

42.247 confirmados, 1.439 ativos, 40.139 recuperados e 669 óbitos

Cunha Porã:

1.430 confirmados, 94 ativos, 1.309 recuperados e 27 óbitos

Cunhataí:

199 confirmados, nenhum ativo, 197 recuperados e 2 óbitos

Curitibanos:

6.163 confirmados, 217 ativos, 5.747 recuperados e 199 óbitos

Descanso:

1.172 confirmados, 30 ativos, 1.123 recuperados e 19 óbitos

Dionísio Cerqueira:

2.143 confirmados, 9 ativos, 2.082 recuperados e 52 óbitos

Dona Emma:

547 confirmados, 22 ativos, 520 recuperados e 5 óbitos

Doutor Pedrinho:

510 confirmados, 20 ativos, 484 recuperados e 6 óbitos

Entre Rios:

734 confirmados, 1 ativo, 723 recuperados e 10 óbitos

Ermo:

413 confirmados, 16 ativos, 391 recuperados e 6 óbitos

Erval Velho:

923 confirmados, 18 ativos, 892 recuperados e 13 óbitos

Faxinal dos Guedes:

2.241 confirmados, 97 ativos, 2.101 recuperados e 43 óbitos

Flor do Sertão:

204 confirmados, 2 ativos, 202 recuperados e nenhum óbito

Florianópolis:

98.264 confirmados, 9.586 ativos, 87.544 recuperados e 1.134 óbitos

Formosa do Sul:

442 confirmados, 4 ativos, 430 recuperados e 8 óbitos

Forquilhinha:

6.911 confirmados, 104 ativos, 6.744 recuperados e 63 óbitos

Fraiburgo:

5.180 confirmados, 106 ativos, 4.953 recuperados e 121 óbitos

Frei Rogério:

384 confirmados, nenhum ativo, 373 recuperados e 11 óbitos

Galvão:

537 confirmados, 29 ativos, 496 recuperados e 12 óbitos

Garopaba:

4.001 confirmados, 98 ativos, 3.855 recuperados e 48 óbitos

Garuva:

2.488 confirmados, 44 ativos, 2.411 recuperados e 33 óbitos

Gaspar:

9.743 confirmados, 92 ativos, 9.455 recuperados e 196 óbitos

Governador Celso Ramos:

3.145 confirmados, 88 ativos, 3.025 recuperados e 32 óbitos

Grão-Pará:

1.567 confirmados, 37 ativos, 1.516 recuperados e 14 óbitos

Gravatal:

2.335 confirmados, 39 ativos, 2.246 recuperados e 50 óbitos

Guabiruba:

4.128 confirmados, 29 ativos, 4.050 recuperados e 49 óbitos

Guaraciaba:

2.119 confirmados, 16 ativos, 2.072 recuperados e 31 óbitos

Guaramirim:

8.243 confirmados, 76 ativos, 8.064 recuperados e 103 óbitos

Guarujá do Sul:

602 confirmados, 9 ativos, 582 recuperados e 11 óbitos

Guatambú:

903 confirmados, 15 ativos, 868 recuperados e 20 óbitos

Herval d'Oeste:

4.868 confirmados, 114 ativos, 4.688 recuperados e 66 óbitos

Ibiam:

272 confirmados, 4 ativos, 264 recuperados e 4 óbitos

Ibicaré:

574 confirmados, 24 ativos, 541 recuperados e 9 óbitos

Ibirama:

1.979 confirmados, 9 ativos, 1.931 recuperados e 39 óbitos

Içara:

8.560 confirmados, 144 ativos, 8.274 recuperados e 142 óbitos

Ilhota:

2.163 confirmados, 7 ativos, 2.117 recuperados e 39 óbitos

Imaruí:

1.065 confirmados, 2 ativos, 1.040 recuperados e 23 óbitos

Imbituba:

7.244 confirmados, 30 ativos, 7.098 recuperados e 116 óbitos

Imbuia:

701 confirmados, 1 ativo, 689 recuperados e 11 óbitos

Indaial:

11.455 confirmados, 161 ativos, 11.153 recuperados e 141 óbitos

Iomerê:

357 confirmados, 10 ativos, 337 recuperados e 10 óbitos

Ipira:

489 confirmados, 2 ativos, 480 recuperados e 7 óbitos

Iporã do Oeste:

872 confirmados, 10 ativos, 846 recuperados e 16 óbitos

Ipuaçu:

1.180 confirmados, 4 ativos, 1.159 recuperados e 17 óbitos

Ipumirim:

890 confirmados, 3 ativos, 877 recuperados e 10 óbitos

Iraceminha:

565 confirmados, 14 ativos, 547 recuperados e 4 óbitos

Irani:

1.756 confirmados, 21 ativos, 1.713 recuperados e 22 óbitos

Irati:

324 confirmados, 4 ativos, 312 recuperados e 8 óbitos

Irineópolis:

865 confirmados, 20 ativos, 831 recuperados e 14 óbitos

Itá:

1.254 confirmados, 38 ativos, 1.190 recuperados e 26 óbitos

Itaiópolis:

3.013 confirmados, 86 ativos, 2.872 recuperados e 55 óbitos

Itajaí:

43.935 confirmados, 708 ativos, 42.424 recuperados e 803 óbitos

Itapema:

14.259 confirmados, 530 ativos, 13.461 recuperados e 268 óbitos

Itapiranga:

2.573 confirmados, 5 ativos, 2.548 recuperados e 20 óbitos

Itapoá:

4.005 confirmados, 23 ativos, 3.907 recuperados e 75 óbitos

Ituporanga:

4.410 confirmados, 151 ativos, 4.187 recuperados e 72 óbitos

Jaborá:

979 confirmados, 9 ativos, 959 recuperados e 11 óbitos

Jacinto Machado:

1.755 confirmados, 91 ativos, 1.628 recuperados e 36 óbitos

Jaguaruna:

3.587 confirmados, 25 ativos, 3.500 recuperados e 62 óbitos

Jaraguá do Sul:

37.755 confirmados, 1.015 ativos, 36.302 recuperados e 438 óbitos

Jardinópolis:

445 confirmados, 39 ativos, 401 recuperados e 5 óbitos

Joaçaba:

7.458 confirmados, 229 ativos, 7.153 recuperados e 76 óbitos

Joinville:

124.973 confirmados, 3.018 ativos, 119.852 recuperados e 2.103 óbitos

José Boiteux:

728 confirmados, 11 ativos, 707 recuperados e 10 óbitos

Jupiá:

312 confirmados, nenhum ativo, 306 recuperados e 6 óbitos

Lacerdópolis:

496 confirmados, 13 ativos, 479 recuperados e 4 óbitos

Lages:

30.234 confirmados, 939 ativos, 28.757 recuperados e 538 óbitos

Laguna:

6.979 confirmados, 633 ativos, 6.191 recuperados e 155 óbitos

Lajeado Grande:

321 confirmados, 11 ativos, 305 recuperados e 5 óbitos

Laurentino:

1.287 confirmados, 12 ativos, 1.264 recuperados e 11 óbitos

Lauro Müller:

2.727 confirmados, 96 ativos, 2.570 recuperados e 61 óbitos

Lebon Régis:

1.261 confirmados, 11 ativos, 1.187 recuperados e 63 óbitos

Leoberto Leal:

372 confirmados, 4 ativos, 366 recuperados e 2 óbitos

Lindóia do Sul:

998 confirmados, 15 ativos, 971 recuperados e 12 óbitos

Lontras:

1.288 confirmados, 2 ativos, 1.259 recuperados e 27 óbitos

Luiz Alves:

2.458 confirmados, 72 ativos, 2.372 recuperados e 14 óbitos

Luzerna:

1.168 confirmados, 28 ativos, 1.124 recuperados e 16 óbitos

Macieira:

238 confirmados, 22 ativos, 210 recuperados e 6 óbitos

Mafra:

6.142 confirmados, 203 ativos, 5.803 recuperados e 136 óbitos

Major Gercino:

377 confirmados, 7 ativos, 364 recuperados e 6 óbitos

Major Vieira:

405 confirmados, 6 ativos, 393 recuperados e 6 óbitos

Maracajá:

1.503 confirmados, 122 ativos, 1.359 recuperados e 22 óbitos

Maravilha:

6.051 confirmados, 368 ativos, 5.610 recuperados e 73 óbitos

Marema:

285 confirmados, 8 ativos, 264 recuperados e 13 óbitos

Massaranduba:

3.125 confirmados, 5 ativos, 3.096 recuperados e 24 óbitos

Matos Costa:

180 confirmados, nenhum ativo, 177 recuperados e 3 óbitos

Meleiro:

1.407 confirmados, 50 ativos, 1.332 recuperados e 25 óbitos

Mirim Doce:

351 confirmados, 19 ativos, 324 recuperados e 8 óbitos

Modelo:

544 confirmados, 4 ativos, 528 recuperados e 12 óbitos

Mondaí:

1.241 confirmados, 10 ativos, 1.219 recuperados e 12 óbitos

Monte Carlo:

1.371 confirmados, 19 ativos, 1.306 recuperados e 46 óbitos

Monte Castelo:

981 confirmados, 1 ativo, 956 recuperados e 24 óbitos

Morro da Fumaça:

4.153 confirmados, 232 ativos, 3.873 recuperados e 48 óbitos

Morro Grande:

651 confirmados, 49 ativos, 595 recuperados e 7 óbitos

Navegantes:

12.282 confirmados, 764 ativos, 11.298 recuperados e 220 óbitos

Nova Erechim:

747 confirmados, 10 ativos, 727 recuperados e 10 óbitos

Nova Itaberaba:

504 confirmados, 4 ativos, 496 recuperados e 4 óbitos

Nova Trento:

2.556 confirmados, 59 ativos, 2.475 recuperados e 22 óbitos

Nova Veneza:

3.244 confirmados, 154 ativos, 3.055 recuperados e 35 óbitos

Novo Horizonte:

279 confirmados, 9 ativos, 270 recuperados e nenhum óbito

Orleans:

5.781 confirmados, 124 ativos, 5.566 recuperados e 91 óbitos

Otacílio Costa:

4.018 confirmados, 108 ativos, 3.845 recuperados e 65 óbitos

Ouro:

1.700 confirmados, 34 ativos, 1.646 recuperados e 20 óbitos

Ouro Verde:

419 confirmados, 9 ativos, 397 recuperados e 13 óbitos

Paial:

215 confirmados, nenhum ativo, 211 recuperados e 4 óbitos

Painel:

197 confirmados, 9 ativos, 182 recuperados e 6 óbitos

Palhoça:

33.219 confirmados, 1.567 ativos, 31.285 recuperados e 367 óbitos

Palma Sola:

1.132 confirmados, 59 ativos, 1.056 recuperados e 17 óbitos

Palmeira:

382 confirmados, 11 ativos, 366 recuperados e 5 óbitos

Palmitos:

2.549 confirmados, 89 ativos, 2.398 recuperados e 62 óbitos

Papanduva:

1.864 confirmados, 41 ativos, 1.775 recuperados e 48 óbitos

Paraíso:

194 confirmados, nenhum ativo, 187 recuperados e 7 óbitos

Passo de Torres:

1.607 confirmados, 77 ativos, 1.497 recuperados e 33 óbitos

Passos Maia:

367 confirmados, 2 ativos, 352 recuperados e 13 óbitos

Paulo Lopes:

1.464 confirmados, 46 ativos, 1.402 recuperados e 16 óbitos

Pedras Grandes:

854 confirmados, 25 ativos, 806 recuperados e 23 óbitos

Penha:

6.382 confirmados, 39 ativos, 6.236 recuperados e 107 óbitos

Peritiba:

457 confirmados, 1 ativo, 451 recuperados e 5 óbitos

Pescaria Brava:

2.238 confirmados, 9 ativos, 2.203 recuperados e 26 óbitos

Petrolândia:

929 confirmados, 16 ativos, 886 recuperados e 27 óbitos

Pinhalzinho:

4.067 confirmados, 339 ativos, 3.690 recuperados e 38 óbitos

Pinheiro Preto:

610 confirmados, 35 ativos, 566 recuperados e 9 óbitos

Piratuba:

660 confirmados, 4 ativos, 645 recuperados e 11 óbitos

Planalto Alegre:

384 confirmados, 7 ativos, 363 recuperados e 14 óbitos

Pomerode:

6.450 confirmados, 252 ativos, 6.126 recuperados e 72 óbitos

Ponte Alta:

651 confirmados, 30 ativos, 606 recuperados e 15 óbitos

Ponte Alta do Norte:

338 confirmados, 3 ativos, 327 recuperados e 8 óbitos

Ponte Serrada:

1.538 confirmados, 40 ativos, 1.441 recuperados e 57 óbitos

Porto Belo:

3.253 confirmados, 45 ativos, 3.143 recuperados e 65 óbitos

Porto União:

5.181 confirmados, 170 ativos, 4.918 recuperados e 93 óbitos

Pouso Redondo:

1.986 confirmados, 29 ativos, 1.916 recuperados e 41 óbitos

Praia Grande:

1.328 confirmados, 30 ativos, 1.281 recuperados e 17 óbitos

Presidente Castello Branco:

491 confirmados, 2 ativos, 485 recuperados e 4 óbitos

Presidente Getúlio:

2.020 confirmados, 18 ativos, 1.963 recuperados e 39 óbitos

Presidente Nereu:

177 confirmados, 4 ativos, 169 recuperados e 4 óbitos

Princesa:

477 confirmados, 5 ativos, 461 recuperados e 11 óbitos

Quilombo:

1.765 confirmados, 22 ativos, 1.699 recuperados e 44 óbitos

Rancho Queimado:

555 confirmados, 18 ativos, 533 recuperados e 4 óbitos

Rio das Antas:

773 confirmados, 5 ativos, 753 recuperados e 15 óbitos

Rio do Campo:

687 confirmados, 5 ativos, 674 recuperados e 8 óbitos

Rio do Oeste:

917 confirmados, 3 ativos, 897 recuperados e 17 óbitos

Rio do Sul:

10.014 confirmados, 87 ativos, 9.783 recuperados e 144 óbitos

Rio dos Cedros:

1.014 confirmados, 3 ativos, 983 recuperados e 28 óbitos

Rio Fortuna:

849 confirmados, 9 ativos, 829 recuperados e 11 óbitos

Rio Negrinho:

6.089 confirmados, 26 ativos, 5.933 recuperados e 130 óbitos

Rio Rufino:

250 confirmados, 15 ativos, 229 recuperados e 6 óbitos

Riqueza:

676 confirmados, 18 ativos, 642 recuperados e 16 óbitos

Rodeio:

1.685 confirmados, 8 ativos, 1.645 recuperados e 32 óbitos

Romelândia:

472 confirmados, 24 ativos, 440 recuperados e 8 óbitos

Salete:

1.002 confirmados, 50 ativos, 943 recuperados e 9 óbitos

Saltinho:

306 confirmados, 21 ativos, 278 recuperados e 7 óbitos

Salto Veloso:

743 confirmados, 26 ativos, 709 recuperados e 8 óbitos

Sangão:

1.987 confirmados, 23 ativos, 1.948 recuperados e 16 óbitos

Santa Cecília:

1.566 confirmados, 33 ativos, 1.501 recuperados e 32 óbitos

Santa Helena:

222 confirmados, nenhum ativo, 218 recuperados e 4 óbitos

Santa Rosa de Lima:

382 confirmados, 23 ativos, 354 recuperados e 5 óbitos

Santa Rosa do Sul:

1.453 confirmados, 51 ativos, 1.374 recuperados e 28 óbitos

Santa Terezinha:

590 confirmados, 6 ativos, 577 recuperados e 7 óbitos

Santa Terezinha do Progresso:

357 confirmados, 4 ativos, 349 recuperados e 4 óbitos

Santiago do Sul:

155 confirmados, nenhum ativo, 153 recuperados e 2 óbitos

Santo Amaro da Imperatriz:

4.317 confirmados, 141 ativos, 4.090 recuperados e 86 óbitos

São Bento do Sul:

12.361 confirmados, 244 ativos, 11.918 recuperados e 199 óbitos

São Bernardino:

408 confirmados, 3 ativos, 401 recuperados e 4 óbitos

São Bonifácio:

549 confirmados, 43 ativos, 499 recuperados e 7 óbitos

São Carlos:

1.058 confirmados, 8 ativos, 1.028 recuperados e 22 óbitos

São Cristóvão do Sul:

306 confirmados, 2 ativos, 287 recuperados e 17 óbitos

São Domingos:

1.452 confirmados, 4 ativos, 1.425 recuperados e 23 óbitos

São Francisco do Sul:

8.685 confirmados, 151 ativos, 8.353 recuperados e 181 óbitos

São João Batista:

5.537 confirmados, 101 ativos, 5.333 recuperados e 103 óbitos

São João do Itaperiú:

743 confirmados, nenhum ativo, 729 recuperados e 14 óbitos

São João do Oeste:

692 confirmados, 5 ativos, 678 recuperados e 9 óbitos

São João do Sul:

1.213 confirmados, 67 ativos, 1.130 recuperados e 16 óbitos

São Joaquim:

3.637 confirmados, 63 ativos, 3.489 recuperados e 85 óbitos

São José:

39.701 confirmados, 1.738 ativos, 37.333 recuperados e 630 óbitos

São José do Cedro:

2.127 confirmados, 10 ativos, 2.090 recuperados e 27 óbitos

São José do Cerrito:

781 confirmados, 15 ativos, 751 recuperados e 15 óbitos

São Lourenço do Oeste:

2.529 confirmados, 28 ativos, 2.432 recuperados e 69 óbitos

São Ludgero:

3.668 confirmados, 375 ativos, 3.257 recuperados e 36 óbitos

São Martinho:

807 confirmados, 7 ativos, 785 recuperados e 15 óbitos

São Miguel da Boa Vista:

291 confirmados, 2 ativos, 281 recuperados e 8 óbitos

São Miguel do Oeste:

7.597 confirmados, 135 ativos, 7.383 recuperados e 79 óbitos

São Pedro de Alcântara:

803 confirmados, 11 ativos, 777 recuperados e 15 óbitos

Saudades:

1.132 confirmados, 70 ativos, 1.045 recuperados e 17 óbitos

Schroeder:

4.246 confirmados, 142 ativos, 4.061 recuperados e 43 óbitos

Seara:

3.266 confirmados, 17 ativos, 3.209 recuperados e 40 óbitos

Serra Alta:

338 confirmados, 13 ativos, 319 recuperados e 6 óbitos

Siderópolis:

1.548 confirmados, 17 ativos, 1.481 recuperados e 50 óbitos

Sombrio:

4.563 confirmados, 177 ativos, 4.303 recuperados e 83 óbitos

Sul Brasil:

638 confirmados, 8 ativos, 623 recuperados e 7 óbitos

Taió:

2.609 confirmados, 29 ativos, 2.556 recuperados e 24 óbitos

Tangará:

1.553 confirmados, 68 ativos, 1.451 recuperados e 34 óbitos

Tigrinhos:

420 confirmados, 15 ativos, 403 recuperados e 2 óbitos

Tijucas:

7.686 confirmados, 269 ativos, 7.327 recuperados e 90 óbitos

Timbé do Sul:

1.034 confirmados, 26 ativos, 990 recuperados e 18 óbitos

Timbó:

8.045 confirmados, 84 ativos, 7.866 recuperados e 95 óbitos

Timbó Grande:

800 confirmados, 3 ativos, 780 recuperados e 17 óbitos

Três Barras:

2.467 confirmados, 61 ativos, 2.334 recuperados e 72 óbitos

Treviso:

939 confirmados, 28 ativos, 898 recuperados e 13 óbitos

Treze de Maio:

1.291 confirmados, 25 ativos, 1.250 recuperados e 16 óbitos

Treze Tílias:

1.058 confirmados, 17 ativos, 1.026 recuperados e 15 óbitos

Trombudo Central:

1.380 confirmados, 22 ativos, 1.330 recuperados e 28 óbitos

Tubarão:

23.349 confirmados, 772 ativos, 22.097 recuperados e 480 óbitos

Tunápolis:

1.270 confirmados, 57 ativos, 1.203 recuperados e 10 óbitos

Turvo:

2.557 confirmados, 196 ativos, 2.328 recuperados e 33 óbitos

União do Oeste:

468 confirmados, 55 ativos, 401 recuperados e 12 óbitos

Urubici:

746 confirmados, 3 ativos, 716 recuperados e 27 óbitos

Urupema:

295 confirmados, nenhum ativo, 292 recuperados e 3 óbitos

Urussanga:

4.369 confirmados, 182 ativos, 4.117 recuperados e 70 óbitos

Vargeão:

369 confirmados, 3 ativos, 357 recuperados e 9 óbitos

Vargem:

606 confirmados, 60 ativos, 542 recuperados e 4 óbitos

Vargem Bonita:

843 confirmados, 35 ativos, 800 recuperados e 8 óbitos

Vidal Ramos:

798 confirmados, 44 ativos, 741 recuperados e 13 óbitos

Videira:

12.771 confirmados, 869 ativos, 11.777 recuperados e 125 óbitos

Vitor Meireles:

589 confirmados, nenhum ativo, 576 recuperados e 13 óbitos

Witmarsum:

437 confirmados, 11 ativos, 421 recuperados e 5 óbitos

Xanxerê:

11.511 confirmados, 299 ativos, 11.020 recuperados e 192 óbitos

Xavantina:

466 confirmados, 4 ativos, 457 recuperados e 5 óbitos

Xaxim:

6.514 confirmados, 241 ativos, 6.152 recuperados e 121 óbitos

Zortéa:

905 confirmados, nenhum ativo, 892 recuperados e 13 óbitos