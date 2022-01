Parte da Rua Domingos Galvão é pavimentada em Iraí

A Administração municipal de Iraí informou que 2.039,45 metros quadrados de pavimentação asfáltica foram aplicadas em um trecho da Rua Domingos Galvão, na Vila Militar, compreendendo o percurso entre a esquina da rua Adolfo Schenel até a esquina com a rua Eurico Kern, e mais 50 metros no sentido à esquina com a rua Malvin Jonnes.

No total foi investido no trecho um montante de R$ 259.005,87, sendo que foram retirados R$ 238.750,00 de recursos decorrentes de emenda parlamentar, e mais R$ 20.255,87 correspondente a contrapartida do município.

A obra foi executada pela empresa Usina Construções Eireli, e para sua conclusão ainda resta a ser executada a construção de calçadas com piso tátil em ambos os lados da via, além da pintura das faixas e demais itens de sinalização viária.

O Poder Executivo estuda a viabilidade de novo projeto, que será executado com recursos próprios, visando dar continuidade a pavimentação asfáltica, sempre buscando ligar as vias pavimentadas, levando mais qualidade de vida e condições de desenvolvimento econômico à população iraiense.

