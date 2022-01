Centro Cultural passa por reforma completa

Quem transita pelas ruas do Centro de Tenente Portela já verifica uma cerca de tapume em volta do Centro Cultural do munícipio. Desde a semana passada o local está isolado para o público.

O local onde funciona o Museu, Biblioteca Municipal e o auditório do município vai passar por uma ampla reforma na parte interna e externa. Alguns locais da estrutura já estavam interditados em virtude das condições.

A reforma já havia sido orçada na gestão passada, de Clairton Carboni, no entanto, ela previa apenas uma reforma parcial do prédio. A administração atual entendeu que a reforma deveria contemplar todo o prédio e por isso a licitação anterior havia sido suspeito.

O projeto atual prevê que o prédio ficará parte desse ano em reforma, no entanto, será comtemplada toda a estrutura. Segundo a Assessoria do Município de Tenente Portela serão investidos R$ 1,1 milhão de reais com recursos próprios do município.

