Túnel Antonieta de Barros terá fechamento parcial para serviços de manutenção

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa o fechamento parcial de pistas nos dois sentidos do Túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis. O fechamento ocorrerá no período noturno, a partir desta segunda, 17 até a sexta-feira, 20 de janeiro. Os bloqueios serão sempre das 22h às 5h da manhã do dia seguinte para a realização de serviços de manutenção.

Segundo a SIE, em nenhum momento haverá fechamento total das passagens e o horário escolhido para a realização dos serviços é o de menos fluxo de veículos, para evitar a formação de filas. O trabalho será sinalizado e acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).