Copinha: Palmeiras passa às quartas após eliminar Inter, atual campeão

O Palmeiras assegurou presença nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior após eliminar o Internacional, atual campeão do torneio, por 2 a 1 no estádio Distrital de Inamar, em Diadema (SP), no início da tarde desta segunda-feira (17). O triunfo do Verdão ocorre dois anos depois - a competição foi cancelada em 2021 devido à pandemia de covid-19 - de ter sido eliminado pelo próprio Colorado na edição de 2020. O adversário do Alviverde nas quartas será o vencedor do confronto entre Oeste e Canaã-BA, que ocorrerá hoje (17), às 17h30 (horário de Brasília).

Cheio de disposição sob forte calor em Diadema (SP) - 27 graus e sensação térmica de 29 em campo - o Verdão teve o domínio da partida desde os primeiros minutos, e já os seis abriu o placar após bela jogada de Giovani. O camisa 7 alviverde escapou da marcação e por pouco não inaugura o placar: ele se desequilibrou na hora de chutar ao gol, mas a bola sobrou para Jhonatan que finalizou com perfeição.

Após o gol, o Alviverde sobrou em campo com boas jogadas construídas pelo lado direito. Aos 14 minutos, novamente Jhonatan quase marcou o segundo, de cabeça, exigindo ótima defesa do goleiro Lucas Flores. Ao 32 minutos, Giovani foi derrubado dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A bola sobrou para Jhonatan finalizar com perigo, mas Lucas Flores evitou o segundo gol. No entanto, ele acabou saindo, aos 43: Garcia cruzou rasteiro para a grande área, o zagueiro Lucas Ryan desviou, mas a bola bateu no braço do goleiro Lucas Flores que marcou contra. E não parou por aí: o Palmeiras quase marcou o terceiro, após pênalti assinalado pelo árbitro que viu Guilherme Varejão tocar com a mão na bola. No entanto, brilhou a estrela de Lucas Flores que defendeu a cobrança de Pedro Bicalho.

No segundo tempo, o Palmeiras perdeu em intensidade, e o Inter começou a arriscar mais. Até que aos 26 minutos, Alisson tocou para Lucca na entrada da área que chutou certeiro e descontou para o Colorado. Nos minutos seguintes o time gaúcho teve várias chances para empatar, a melhor delas com Estevão, que mandou um bomba no travessão, aos 40 minutos. Mas a vitória e a classificação às quartas ficou mesmo com o Verdão.