Tenente Portela vai receber 460 doses de vacinas para crianças

A imunização de crianças entre cinco e 11 anos se inicia na quarta-feira (19) em todo o Rio Grande do Sul.

No domingo (16), a Pfizer realizou a entrega do segundo lote de vacinas pediátricas contra a covid-19. De acordo com a farmacêutica norte-americana, a remessa enviada contém 1,248 milhão de doses de imunizantes. Diversos Estados e o Distrito Federal iniciaram a vacinação infantil no fim de semana. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de oito semanas (56 dias) entre elas.

Segundo a secretaria estadual da saúde, Tenente Portela vai receber 460 doses, sendo 70 doses para crianças com comorbidades e outras 390 para população indígena. Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Derrubadas vão receber 20 doses cada. Miraguaí receberá 30 doses e Redentora receberá 800 doses, sendo 90 para crianças com comorbidades e 710 para crianças indígenas.

Por orientação do Ministério da Saúde, o primeiro grupo contemplado com a aplicação do imunizante é o de meninos e meninas entre cinco e 11 anos com comorbidades – como diabetes, hipertensão, imunodeficiência e asma – ou deficiência permanente. No segundo, estão crianças indígenas e quilombolas; no terceiro, aquelas que vivem com pessoas com alto risco para evolução grave de covid-19; e, no quarto, crianças sem comorbidades por ordem decrescente de idade.

