Serviço de controle em aeroporto e concessões de uso são destaques da Agenda Celic

A contratação de empresa de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo e Proteção, regulada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para prestação de serviços especializados de controle de acessos às áreas restritas de segurança do Aeroporto de Santo Ângelo, por meio de inspeção de passageiro, tripulante, bagagem de mão e pessoal de serviço, é um dos destaques das licitações entre 17 e 21 de janeiro da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O pregão eletrônico está agendado para a quinta-feira (20/1), às 9h30min.

Outro destaque é a concessão remunerada de uso de duas áreas no terminal de passageiros no Aeroporto Regional de Santo Ângelo Sepé Tiaraju, no total de 3 metros quadrados, sendo a área 1 no saguão de 2 metros quadrados (2 m x 1 m) e a área 2 na sala de embarque de 1 metro quadrado (1 m x 1 m), destinadas exclusivamente para instalação de máquinas de autoatendimento de bebidas, café e snacks. O pregão eletrônico ocorre em 20 de janeiro (quinta-feira), às 9h30min.

Também em regime de concessão de uso está prevista a locação de espaço para máquina de café e bebidas quentes, incluindo manutenção e fornecimento de insumos para o Serviço de Policlínica da Divisão de Saúde da Polícia Civil, em Porto Alegre, com pregão na quarta-feira (19/1), às 9h30min; e a contratação de pessoa jurídica para concessão de uso remunerado de espaço público para a comercialização de produtos e objetos nas dependências do Presídio Estadual de Frederico Westphalen, com pregão eletrônico na segunda-feira (17/1), às 9h30min.

No total, a semana de 17 a 21 de janeiro prevê 30 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual, incluindo contratação de serviços de apoio administrativo e terceirizados em geral, de natureza contínua, com intuito de atender às necessidades da SPGG, no que diz respeito ao funcionamento da Central de Atendimento Tudo Fácil, unidade no Shopping Bourbon Wallig, Porto Alegre, e do Tudo Fácil de Caxias do Sul; serviço de transporte escolar no município de Jaquari, aquisição de bens como veículos, laticínios, materiais médico-hospitalares e de peças e acessórios para agricultura, pesca e pecuária, entre outros.

Para saber mais detalhes sobre os processos, acesse o site www.celic.rs.gov.br e consulte pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

