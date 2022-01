Em Pelotas, Leite assina novos convênios do programa Pavimenta

O governador Eduardo Leite assina nesta segunda-feira (17/1) em Pelotas, a partir das 19h, novos convênios do programa Pavimenta, que faz parte do programa Avançar do governo do Estado. A assinatura, que envolve municípios do sul do Estado, ocorrerá no Largo do Mercado Público, em Pelotas.

Os focos do Pavimenta são o aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária dos municípios gaúchos. O programa custeará obras de infraestrutura urbana, a partir de um modelo de decisão sobre a aplicação de recursos que valoriza um dos princípios do governo: a parceria com os municípios.

O evento contará com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, e de prefeitos e representantes de prefeituras.

AVISO DE PAUTA

O quê:assinatura de novos convênios do programa Pavimenta – Região Sul

Quando:segunda-feira (17/1), às 19h

Onde:Largo do Mercado Público (rua Lobo da Costa, 48, Centro), em Pelotas