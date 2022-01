Leite embarca em voo inaugural da Gol Linhas Aéreas entre São Paulo e Pelotas

O governador Eduardo Leite, que estará em São Paulo na manhã desta segunda-feira (17/1) para visitar a 48ª Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda (Couromoda), pegará o voo inaugural da Gol Linhas Aéreas entre os aeroportos de Guarulhos e Pelotas para retornar ao Rio Grande do Sul. O voo G3 1222 decolará de São Paulo às 15h45, com pouso previsto para as 17h45 na zona sul do Estado.

Em Pelotas, Leite, ao lado do gerente de Desenvolvimento da Gol, Ciro Andrade de Camargo, e da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, participará de ato alusivo ao voo inaugural, incluindo corte da fita.

No município, o governador, a prefeita Paula e os dirigentes da Gol ficarão à disposição dos jornalistas.

AVISO DE PAUTA

O quê:ato alusivo ao voo inaugural da Gol Linhas Aéreas entre os aeroportos de Guarulhos e Pelotas

Quando:segunda-feira (17/1), a partir das 17h45

Onde:Aeroporto Internacional de Pelotas (avenida Zeferino Costa, s/nº – Três Vendas), em Pelotas