Morre na UTI terceira vítima de acidente em ponte entre Tiradentes e Esperança do Sul

Maristani Silisqui, de 41 anos, moradora de Portão, é a terceira vítima fatal do grave acidente de trânsito ocorrido no final da manhã do dia 28 de dezembro de 2021, em Tiradentes do Sul. A três-passense foi a óbito na tarde deste sábado, 15, na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos onde se encontrava internada desde o dia do acidente

O acidente envolveu um Renault Scenic, placas de Portão, quando o veículo seguia no sentido Alto Uruguai/Esperança do Sul e acabou caindo da ponte sobre o Lajeado São Francisco, que faz divisa entre os dois municípios. Dos cinco ocupantes, os pais de Maristani, Arthur e Nilda Silisqui, de 75 e 79 anos, morreram na hora. Já seu esposo e a filha de 6 anos também ficaram feridos, mas sobreviveram.

