Rio Grande do Sul terá calor extremo e baixos volumes de chuva nos próximos dias

No sábado (15/1) e domingo (16/1), o tempo firme e muito quente seguirá predominando no Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

A próxima semana terá novamente calor extremo e volumes baixos de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 02/2022, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

No sábado (15/1) e domingo (16/1), o tempo firme e muito quente seguirá predominando e o ingresso de ar úmido favorecerá o aumento da nebulosidade, o que deverá provocar pancadas de chuva e trovoadas, típicas de verão, na maioria das regiões.

Entre a segunda-feira (17/1) e quarta-feira (19/1), o ar quente e úmido continuará predominando e o deslocamento de uma área de baixa pressão vai ocasionar chuva em grande parte do Estado, com possibilidade de temporais isolados na fronteira Oeste, Campanha e zona Sul.

Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros (mm) na maioria das regiões. Na Serra do Nordeste, Campos de Cima da Serra e no litoral Norte, os valores poderão alcançar 50 mm em alguns municípios. Já na fronteira Oeste, Campanha e zona Sul, os totais oscilarão entre 50 e 65 mm, podendo atingir 80 mm em determinadas localidades.

