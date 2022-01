Rodeio Bonito realiza mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue

Agentes de saúde e de combate a endemias de Rodeio Bonito realizaram um mutirão para combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

O grupo percorreu locais próximos aos casos diagnosticados positivos no município, tendo a autorização dos moradores, e foram com o objetivo de eliminar os focos de água parada e orientar às pessoas quanto aos sintomas e cuidados, e principalmente pedir que seja utilizado repelente nesse momento.

O mutirão ocorreu no ultimo dia 8 de janeiro, no sábado. E a prefeitura ainda destacou “Precisamos que cada um revise sua casa e elimine qualquer foco de água parada que possa se tornar um criadouro de mosquito. Juntos contra a dengue”. A dengue é uma doença de fácil transmissão que tem sintomas fortes que pode levar a morte.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.