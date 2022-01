Botafogo é o primeiro classificado às oitavas da Copinha

Após derrotar o Taubaté nas cobranças de pênaltis por 4 a 3 – houve empate em 1 a 1 no tempo normal –, o Botafogo se garantiu como o primeiro classificado às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Glorioso aguarda o resultado do duelo entre Corinthians e Resende, que será realizado hoje (14), às 21h45, para conhecer seu adversário na próxima fase.



A partida no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, em Taubaté, foi um reencontro para as duas equipes, que se enfrentaram domingo (9), na última rodada do Grupo 14, ainda pela primeira fase da competição (o Botafogo venceu por 2 a 0).



O Alvinegro saiu na frente logo no começo, em cobrança de falta de Wendel Lessa aos 2 minutos. Em um duelo de poucas chances agudas sob o sol intenso do meio-dia, o Taubaté alcançou a igualdade apenas na reta final. Aos 33 da segunda etapa, também de falta, Romero acertou o ângulo direito da meta defendida por Lucas Barreto para marcar um golaço e empatar.



A vaga, então, teve que ser decidida nas penalidades. O Botafogo já havia precisado definir o destino da mesma forma na fase anterior, quando eliminou o São José (RS) por 9 a 8. Desta vez, as duas equipes converteram as três primeiras cobranças. Aí brilhou a estrela de Lucas Barreto, que defendeu as duas últimas do Taubaté, feitas por Marquinhos e João Salles, dando a vitória ao Alvinegro por 4 a 3.

O Botafogo tenta o primeiro título na Copinha, mas pode acabar tendo um grande obstáculo já na próxima fase: o Corinthians, possível adversário, é o maior campeão na história, com dez títulos.