União Frederiquense estreia no Gauchão 2022 no dia 26 de janeiro

Equipe do União Frederiquense que conquistou o título inédito da Divisão de Acesso no ano passado (Foto: Matheus Pé | FGF)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela de jogos da primeira fase do Gauchão 2022, que começará no dia 26 deste mês.

A competição terá a participação de 12 times, que jogarão entre si em turno único. Os quatro melhores avançam para as semifinais em partidas de ida e volta. Não haverá o critério de gol qualificado nas etapas decisivas. Os dois últimos colocados ao término da fase classificatória serão rebaixados para a série A2.

O União Frederiquense – campeão da Divisão de Acesso 2021 – estreia no Gauchão deste ano enfrentando o Novo Hamburgo. A partida será disputada na quarta-feira (26/1), a partir das 16 horas, na Arena em Frederico Westphalen. Essa é a segunda vez que o Leão da Colina integra a elite do futebol do Rio Grande do Sul.

Tabela do União Frederiquense no Gauchão 2022:

- 26/1: União Frederiquense x Novo Hamburgo;

- 29/1: Internacional x União Frederiquense;

- 2/2: Ypiranga x União Frederiquense;

- 6/2: União Frederiquense x Juventude;

- 9/2: São Luiz x União Frederiquense;

- 12/2: Aimoré x União Frederiquense;

- 16/2: União Frederiquense x Grêmio;

- 19/2: Guarany x União Frederiquense;

- 26/2: União Frederiquense x Brasil;

- 6/3: União Frederiquense x São José;

- 12/3: Caxias x União Frederiquense;

