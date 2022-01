18 municípios da Região Celeiro já decretaram situação de emergência em virtude da estiagem

Prefeitos de 18 dos 21 municípios da Região Celeiro já assinaram decretos de situação de emergência por causa da estiagem. As exceções, por enquanto, são Braga, Inhacorá e Três Passos. Os documentos foram confeccionados entre meados de dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Até o momento, Barra do Guarita, Crissiumal, Humaitá, Santo Augusto, Tenente Portela e Tiradentes do Sul tiveram os decretos homologados pelo Governo do Estado. Dos seis municípios listados anteriormente, apenas Humaitá ainda não teve a situação de emergência reconhecida.

A falta de chuvas regulares tem castigado, principalmente, as lavouras de soja e de milho no Rio Grande do Sul.

Segundo a Emater-Ascar, os produtores rurais não avançam no plantio da oleaginosa em razão da ausência de umidade no solo. O mais recente Informativo Conjuntural da instituição revela que resta a semeadura de cerca de 6% da área projetada para a safra 2021/2022.

A cultura do milho segue afetada pelo déficit hídrico. Há registros de perdas irreversíveis. Dezenas de agricultores já ceifaram suas lavouras com o intuito de garantir ao menos a silagem – que serve de alimentação para animais.

Entre o mês de outubro e a primeira quinzena de janeiro, a Emater-Ascar recebeu aproximadamente 2,4 mil pedidos de verificação de laudo do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). A maioria das solicitações é oriunda das regiões de Santa Rosa, Ijuí e Frederico Westphalen.

Localidades de várias partes do RS enfrentam a falta de água potável para consumo humano e animal. Nestes casos, as prefeituras auxiliam as famílias com o abastecimento de água por meio de caminhões pipas. Rios e açudes estão secando. Estima-se que, pelo menos, 5,4 mil famílias gaúchas não têm nenhum acesso a fontes.

De acordo com o controle da Defesa Civil Estadual, 231 municípios encontram-se em situação de emergência em decorrência da seca.

Os números pertinentes à estiagem foram atualizados na quarta-feira (12/1).

