Chegada de frente fria favorece a distribuição da chuva no Sul

Até o dia 16 deste mês, o Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina e o Oeste do Paraná devem registrar temperaturas em torno dos 40 graus ou mais. A partir desta data, com a chegada de uma frente fria, a tendência é de recuo nas temperaturas em todo o Sul.

Na Região Central, a chuva segue em locais onde o solo está encharcado, como em Minas Gerais, onde o índice de água no solo é de 100%. Segundo a previsão do tempo, esse cenário traz riscos para deslizamentos ao longo dos próximos dias.

A meteorologia ressalta que a chuva continua mais forte em uma faixa que vai do Rio de Janeiro até o Sul do Pará. Em Minas Gerais, são esperados volumes de 200 milímetros nos próximos cinco dias.

A partir da segunda-feira (17/1), no entanto, o volume de águas perde força em áreas do Sudeste e migra para o Sul do Brasil. A chuva pode vir acompanhada de temporais, com risco de ventanias, trovoadas e granizo nos três estados.

