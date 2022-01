Arena Crosstraining realiza o 2º desafio da caminhada ao Caravaggio

A Arena Crosstraining de Três Passos promove no dia 6 de fevereiro, o 2º desafio da academia, e a Administração Municipal de Três Passos é parceira, assim como a Fitopharma e Elo Vital, as quais dão total apoio à esta iniciativa que desafiam os munícipes através do exercício físico. O evento tem como ponto de saída a própria academia, às 5h.

O destino é a Igreja de Nossa Senhora do Caravaggio, em Esperança do Sul. Com pouco mais de 29km, o percurso será acompanhado por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, haverá pontos de hidratação no caminho e oferecido transporte para o retorno, gratuitamente.

O profissional de Educação Física e proprietário da Arena Crosstraining, Rodrigo dos Santos, orienta aos interessados em participar, que não utilizem calçados novos para fazer o percurso para evitar possíveis lesões. “É interessante que cada um leve sua garrafa de água, alimentos leves para o percurso são válidos e que façam o uso de protetor solar”, completou.

Para participar basta entrar em contato pelo WhatsApp 9.9948-7714, ou diretamente pelo link do grupo de participantes: https://chat.whatsapp.com/ENKOG2TQNqRKhpQ92JxqL2. Quem se desafia consegue se conhecer melhor, pois quebra a barreira do “eu nunca vou conseguir”. Desafie-se! Participe!

