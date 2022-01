Valor Grandes Grupos: Sicredi entre as 200 maiores empresas do país

O Sicredi marca novamente presença no ranking dos maiores grupos empresariais do Brasil. A instituição repete o feito dos últimos anos e é destaque no anuário ‘Valor Grandes Grupos’, elaborado pelo jornal Valor Econômico, que apresenta a análise das 200 principais companhias em atividade no país.

Na edição 2021, publicada em dezembro, o Sicredi subiu uma posição em relação a 2020 e figurou na 68º colocação geral, considerando todas as empresas listadas. Entre as 20 maiores companhias da área de finanças, a instituição ficou em 12º lugar. Outros marcos foram o 9º lugar entre os 20 maiores em ‘Lucro Líquido’ e também entre os 20 melhores em ‘Patrimônio Líquido’; e a 12ª posição em ‘Rentabilidade Patrimonial’.

Neste ano, o ‘Valor Grandes Grupos’, que considera as demonstrações financeiras combinadas, completa duas décadas de existência. O anuário traz organogramas completos com as participações acionárias de grupos empresariais, além de projeções e análises de especialista sobre quatro grandes setores: comércio, indústria, serviços e finanças.

Outras premiações e rankings em 2021:

Em 2021, o Sicredi também marcou presença em outros rankings e premiações nacionais de relevância, evidenciando a robustez do modelo de gestão da instituição financeira cooperativa. Além da conquista de posições no ‘Valor Grandes Grupos’, recentemente, a instituição foi destaque também nos rankings ‘Finanças Mais’ (jornal O Estado de S.Paulo), ‘Melhores & Maiores’ (revista Exame), ‘Valor 1000’ (jornal Valor Econômico) e ‘Época Negócios 360º’ (revista Época).

Também neste ano, o Sicredi teve seu Relatório de Sustentabilidade 2020 premiado no 23º Prêmio da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), com o segundo lugar na categoria ‘Empresas de Capital Fechado’.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

