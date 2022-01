Covid-19: Tenente Portela tem 28 casos ativos e 41 pessoas esperando resultado do teste

Entre terça-feira e quarta-feira desta semana, o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela subiu de 23 para 28. Ainda há uma quantidade expressiva de pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais: 41.

Nas últimas 24 horas, também aumentou – de dois para quatro – o número de domiciliados no município internados no Hospital Santo Antônio (HSA) com sintomas de Covid-19. Todos são suspeitos de contaminação. Três pacientes estão na pediatria e um na enfermaria.

Desde o começo da pandemia, Tenente Portela registra 1.916 casos positivos da doença e 1.852 curados. Além disso, 36 mortes são atribuídas às complicações provocadas pelo vírus.

Essas informações fazem parte do boletim epidemiológico publicado na tarde da quarta-feira (12/1).

