Governo do Estado abre edital para exploração de mirante na cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz

Estão abertas as inscrições para empresas que tenham interesse de explorar área na cabeceira insular da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, para a prestação de serviços como alimentação e outras atividades turísticas. Restaurado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o local recebeu pavimentação, cercamento com peças originais da estrutura (dispensadas na reforma) e um monumento com uma das barras de olhal original que causou a interdição da estrutura.

Objetivo é transformar o lugar, que tem vista para o principal cartão postal de Santa Catarina, em um ponto de convivência.

“É mais um avanço após a devolução da Ponte Hercílio Luz ao convívio dos catarinenses. A Velha Senhora é um patrimônio dos catarinenses, o monumento mais fotografado do Estado e a reabertura mostrou que é muito mais do que um instrumento de mobilidade. Este mirante é um espaço nobre que queremos transformar em área de convivência neste lindo entorno”, destacou o secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira.

Podem participar empresas sozinhas ou consorciadas (no máximo de três empresas integrantes). O que mais pesará na escolha entre as consideradas habilitadas será o valor de outorga mensal. Ou seja, o montante repassado aos cofres públicos em troca da exploração do espaço. Empresas interessadas podem acessar o editalneste link.

As propostas serão aceitas até as 14h do dia 3 de fevereiro. Os proponentes deverão apresentar, ainda, um estudo preliminar de intervenção urbanística, com propostas de melhoria no espaço, elaborado por profissional habilitado.