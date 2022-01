Portal da Câmara dos Deputados soma 144 milhões de acessos em 2021

O portal da Câmara dos Deputados na internet somou 144,3 milhões de acessos no ano passado, ante 127,7 milhões em 2020 – crescimento de 12,7%. Nos dois anos, o site de Notícias foi o que teve maior número de páginas visualizadas, com 30,6 milhões em 2020 (23,9% do total) e 36,5 milhões em 2021 (25,3% do total).

No ano passado, foram publicadas 7.897 notícias, todas relativas à atividade legislativa: votações no Plenário nas comissões, apresentação de propostas legislativas e cobertura de audiências públicas nas comissões e eventos diversos, abrangendo todos os partidos representados na Casa.

As dez notícias mais lidas em 2021 no site da Câmara

A visualização do canal da Câmara no YouTube também vem aumentando a cada ano, tendo subido de 5,8 milhões em 2017 para 31,3 milhões em 2021.