Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do diesel

Foi anunciado nesta terça pela Petrobras que terá reajustes no preço da gasolina e do diesel a partir de quarta-feira 12. Segundo a empresa, o preço médio de venda da gasolina da estatal para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,85%. O valor do diesel vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%.

O último ajuste nos preços foi feito em dezembro do ano passado, quando houve uma redução no valor da gasolina de 3,13%. Foi a primeira queda desde 12 de junho. Já o último aumento foi anunciado em outubro do ano passado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.