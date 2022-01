175 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência devido à estiagem

O aumento da estiagem que deixa miliares de gaúchos sem agua e gera prejuízos na produção de soja e milho já deixou 175 municípios em situação de emergência. Ao todo, 197 já relataram algum tipo de prejuízo. Até esta segunda-feira, (10/01), 52 tiveram o decreto homologado pelo governo estadual. O governo federal já reconheceu a situação de prejuízo em 23 cidades.

As cidades que enviaram os decretos mais recentemente a defesa civil estadual foram: Bozano, Campos Borges, Carlos Gomes, Dois Irmãos das Missões, Estrela Velha, Porto Vera Cruz, Salvador das Missões, Santa Cruz do Sul, Sertão e Tapejara. A lista ainda não contempla outros decretos, já anunciados, pelas prefeituras de Uruguaiana, Teutônia, Caxias do Sul e Alegrete.

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) promoveu uma reunião na manhã desta segunda-feira, 10, para debater a mitigação e enfrentamento da estiagem. A reunião teve a participação dos presidentes das associações regionais, Secretaria de Agricultura e Ministério da Agricultura, senadores, deputados, entidades representativas do agronegócio e de forma virtual, os prefeitos gaúchos.

Foi enviada pelos prefeitos uma lista de 14 demandas para socorrer os gaúchos e o setor agropecuários que foram atingidos pela estiagem. Entre os pedidos de socorro ao produtor rural, a necessidade de prorrogação do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a conclusão do plantio da soja, e a antecipação da liberação dos recursos do Programa Avançar Agropecuária, que disponibilizara cerca de R$ 279 milhões.

A titular da agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, detalhou as próximas atividades do programa Avançar na Agricultura, e frisou o trabalho e ações da secretaria junto às entidades representativas e governo federal na tentativa de diminuir os efeitos gerados pela estiagem.

De acordo com ela, integrantes do governo gaúcho estiveram reunidos, recentemente, para a elaboração das licitações que vão permitir a perfuração de 750 poços artesianos, abrir 6.025 açudes e 1,5 mil cisternas para armazenamento de água.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, começa na quarta-feira em Santo Ângelo as visitas nas quatro cidades mais afetadas pela estiagem. No município gaúcho, Tereza Cristina vistoria a extensão dos prejuízos em uma propriedade rural e, depois, participa de reuniões com representantes de entidades e do governo estadual. Nesta terça, a ministra visita Chapecó (SC). Na quinta-feira, vai a Cascavel (PR) e a Ponta Porã (MS).

