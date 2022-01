Legislativo aprova projeto que permite transferência de recursos para o hospital de Coronel Bicaco

Na sessão extraordinária ocorrida na tarde da sexta-feira (7/1), os edis aprovaram, de maneira unânime, o Projeto de Lei (PL) nº 01/2022 que autoriza o repasse de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP).

Conforme o texto, serão transferidos R$ 120.650.00. Deste total, R$ 70.650,00 garantirão o pagamento de 471 horas trabalhadas pelos médicos plantonistas, no período de 26 de dezembro de 2021 a 25 de janeiro deste ano. O restante (R$ 50.000,00) será destinado à cobertura de despesas da AHSAP referentes ao primeiro mês de 2022.

Em dezembro, a Administração Municipal divulgou que o montante repassado ao hospital em 2021 alcançou R$ 1.153.830,00. Foram R$ 419.270,00 na forma de subvenção para despesas diversas e R$ 734.560,00 para o pagamento dos plantões médicos.

O Poder Executivo declarou situação anormal na área de saúde hospitalar em Coronel Bicaco, por isso, o Hospital Santo Antônio de Pádua está sob intervenção administrativa desde março de 2018.

