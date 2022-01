Petrobras aumenta o preço do litro da gasolina e do diesel nas refinarias

A partir da quarta-feira (12/1), o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro (+4,85%). Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro (+8,08%).

No caso da gasolina, considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição do combustível comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em média, para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba. A companhia estima um impacto de R$ 0,11 na bomba.

Já em relação ao diesel, considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição do diesel vendido nos postos, a fatia da Petrobras no preço ao consumidor sairá de R$ 3,01, em média, para R$ 3,25 a cada litro vendido na bomba. Um reflexo projetado de R$ 0,24.

Os últimos aumentos ocorreram em 26 de outubro de 2021 e, desde então, os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em R$ 0,10 por litro em 15 de dezembro e permaneceram estáveis para o diesel.

Ao mercado, a estatal justificou o ajuste como ‘compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações para cima e para baixo, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais’.

