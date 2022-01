Coronel Bicaco renova convênio com o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

A Câmara de Vereadores autorizou que o Poder Executivo de Coronel Bicaco firme novo convênio com a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela. O assunto era tratado no Projeto de Lei (PL) nº 100/2021, aprovado por unanimidade na sessão extraordinária no dia 7 de janeiro.

De acordo com o texto, o município repassará mensalmente o valor de R$ 40 mil. Em 2021, o montante pago era R$ 35 mil. O atual convênio irá vigorar entre 1º de janeiro e 31 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogado mediante renegociação entre as partes.

O Poder Executivo explicou que o convênio visa proporcionar a continuidade no atendimento de demandas de serviços médicos e hospitalares aos pacientes de Coronel Bicaco, 24 horas por dia e sem custo adicional aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto se a pessoa optar por atendimento particular ou plano de saúde. Na justificativa do PL, também consta que houve aumento da demanda de atendimentos – muitos em razão do surgimento de novas patologias – especialmente relacionadas à Covid-19.

Atualmente, o HSA é referência na prestação de serviços via SUS para mais de 60 municípios da macrorregião Norte do Rio Grande do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.