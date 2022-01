Prazo de inscrição para concurso do Censo Demográfico 2022 segue até 21 de janeiro

As inscrições do processo seletivo para recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro. São 206.891 vagas temporárias para todo o país. Para se inscrever, é preciso acessar o site da organizadora do concurso público.

De acordo com Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a decisão de prorrogar o prazo foi tomada devido ao processo seletivo ter sido aberto em período de férias e festas de fim de ano, quando a população costuma viajar.

— Os alunos das universidades são parte do público que se interessa pelo trabalho de recenseador, e eles estão de férias neste momento. Além disso, muita gente está empregada com contratos temporários que expiraram no final de dezembro, e vai começar a buscar novas oportunidades — ressaltou Bruno Malheiros.

As provas, que seriam aplicadas em 27 de março, foram adiadas para 10 de abril de 2022.

Estão sendo oferecidas 183.021 vagas para recenseadores, com remuneração variável e horário de trabalho flexível; 18.420 vagas para agente censitário supervisor, com salário de R$ 1.700,00; e 5.450 vagas para agente censitário municipal, com salário de R$ 2.100,00. Os agentes censitários têm carga de trabalho de 40 horas semanais.

