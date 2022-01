Cooper A1 inicia atividades em Tenente Portela

Nesta segunda-feira (10/01), a Cooper A1 iniciou as atividades da loja de produtos agropecuários e de materiais de construção, em Tenente Portela. Esta é a 21ª cidade em que a cooperativa, com sede em Palmitos (SC), se instala. A loja funciona junto ao antigo Centro Evangélico Martin Luther e representa o primeiro passo de um grandioso projeto que prevê a inauguração até o final do ano de um supermercado.

O prefeito Rosemar Sala, e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elisangela Lutz, visitaram o empreendimento. Eles foram recebidos pelo gerente, Paulo Ademir Lucatelli, e pelo vice-presidente da cooperativa, Lauri Inácio Slomki. Os gestores municipais também estiveram no terreno, localizado em frente, onde também começou nesta segunda-feira o trabalho de escavação da área que abrigará o prédio do supermercado. O serviço de terraplanagem é subsidiado pelo Município como incentivo para a instalação da empresa.

Conforme os dirigentes da Cooper A1, neste primeiro momento, foram gerados seis empregos diretos e outros 40 deverão ser criados com a entrada em funcionamento do supermercado. Tem ainda as vagas para trabalhadores da construção civil que serão abertas a partir do início da obra. A prioridade é a contratação de mão de obra local.

