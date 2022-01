Em virtude da estiagem prolongada, cachoeira seca no interior de Miraguaí

Fotos postadas pelo vereador Vanderlei Lunardi, em seu Facebook, mostram que a estiagem prolongada tem causado efeitos avassaladores em Miraguaí. Percorrendo várias localidades interioranas, o edil captou imagens de lavouras de milho e de soja duramente afetadas pela ausência de chuvas.

Na publicação realizada na tarde do domingo (9/1), Vanderlei Lunardi ainda diz que rios e açudes estão secando, além de que já falta água para consumo humano e animal.

O vereador também registrou com fotos que a cachoeira em Lajeado Ouro secou. Em épocas normais, o local recebe inúmeros visitantes devido a sua beleza natural.

No fim do mês de dezembro, o Poder Executivo decretou situação de emergência no município por causa da estiagem.

