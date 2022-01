TV Brasil ajusta horários na programação de verão em janeiro

A partir desta segunda-feira (10), a TV Brasil apresenta novos horários para algumas de suas principais atrações como o programa Sem Censura e a faixa de dramaturgia. Séries documentais e conteúdos infantojuvenis também trazem novidades para a programação de verão da emissora pública.

O destaque principal é a estreia na novela A Escrava Isaura na quarta (12), às 20h. O folhetim vai ao ar de segunda a sábado, sempre nessa faixa. A trama acompanha os desafios vividos pela escrava Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi, com os desmandos de Leôncio, papel de Leopoldo Pacheco.

Lançado em 2004 e sucesso da teledramaturgia, A Escrava Isaura substitui outra superprodução das telinhas. O canal exibe as emoções dos capítulos finais da saga de Moisés em Os Dez Mandamentos nesta segunda e na terça-feira (14), às 20h30.

O Sem Censura também retorna à grade da TV Brasil em novo horário, às 21h, toda segunda-feira, ao vivo, logo após a exibição da novela A Escrava Isaura. Apresentado pela jornalista Marina Machado, o programa de entrevistas está dinâmico e moderno. Convidados são entrevistados semanalmente nesse formato com uma hora de duração e a presenta de debatedores.

Produção querida pela garotada, o seriado infantil Detetives do Prédio Azul tem duas janelas de exibição. As crianças podem curtir as aventuras do trio de investigadores mirins, de segunda a sexta, às 11h, e às 13h30. Pela manhã, a segunda temporada estreia na quinta (13), enquanto à tarde, o mote é a décima temporada da série com histórias instigantes para o público infantojuvenil.

A turma miúda ainda se diverte com muitas animações que vão entreter e ensinar a criançada. Os pequenos podem acompanhar os desenhos Mouk e Exploradores Espaciais que entram na programação da faixa TV Brasil Animada, a partir de 8h15.

Com cenários e figurinos de época, a épica narrativa de ficção Guerra e Paz é outra obra de dramaturgia em cartaz na TV Brasil. A minissérie estreia nesta quarta (12), às 22h30. Em oito episódios, a trama revela os bastidores dos círculos da aristocracia russa durante o conflito do império com as tropas napoleônicas. O elenco traz atores de renome internacional como Paul Dano, James Norton e Lily James.

Na faixa nobre da programação da emissora, a série documental Brasil Visto de Cima passa para o horário das 21h, de terça a sexta, depois do capítulo inédito da novela A Escrava Isaura. O programa visita os lugares mais famosos, considerados cartões postais, mas também revela as maravilhas de pontos espetaculares e ainda desconhecidos pela maioria dos brasileiros, de norte a sul do país. A produção ainda é exibida de segunda a sexta, à tarde, às 16h. Aos domingos, vai ao ar às 18h.

A sessão Cine Retrô, com clássicos da sétima arte nacional, também ganha novos horários, às segundas, às 22h30, e aos sábados, mais cedo, às 18h. A faixa com sucessos da filmografia de Os Trapalhões e clássicos de personalidades como Amácio Mazzaropi, Grande Otelo, Ankito e Dercy Gonçalves também é exibida às terças e quintas, às 22h30, e aos domingos, às 16h.

As tardes durante a semana também têm novidades. Às 16h30, a produção documental Revoluções: as ideias que mudaram o mundo apresenta um panorama sobre a história da humanidade a partir de seis invenções tecnológicas marcantes: telescópio, carro, avião, smartphone, foguete e robô. Com seis edições, a série viaja pela história desde a antiguidade até a era atual para mostrar como esses dispositivos fantásticos contribuíram para o desenvolvimento do mundo moderno.

Às quintas à noite, a novidade é a série A Ilha dos Ventos Torrenciais. A produção documental registra uma encantadora região do planeta em que seres da fauna e da flora convivem em situações extremas na natureza selvagem. As planícies secas abrigam os maiores leopardos do mundo. Paisagens espetaculares também circundam florestas úmidas e repletas de criaturas bizarras.

Os sábados também tem outras novidades. O programa Resumo Brasil é antecipado para às 21h. Na sequência, entra no ar o seriado documental inédito Segundo Take. Com 13 episódios, a produção recriar cenas antológicas do cinema nacional sob o olhar de outros profissionais da sétima arte.

A programação de verão da TV Brasil traz novidades para a grade da emissora. Além da novela A Escrava Isaura, o canal apresenta atrações inéditas para públicos de todas as idades. A garotada vai se divertir com o programa de receitas divertidas Tem Criança na Cozinha e as séries infantojuvenis Bugados e D.P.A. - Detetives do Prédio Azul.

Destaques também para produção de dramaturgia como os filmes da coleção da trupe de humoristas Os Trapalhões, a histórica série brasileira Águias de Fogo e o clássico internacional Guerra e Paz. Outra atração é o musical e culinário Canto e Sabor do Brasil. Confira essas e outras atrações na TV, tablet ou celular sintonizados na TV Brasil.

