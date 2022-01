Crissiumalense é destaque no fisiculturismo feminino

Uma crissiumalense se tornou um grande destaque no Fisiculturismo Feminino, Rafaela Franciosi tem conquistado bons resultados em diversas competições.

Os campeonatos acontecem todos os anos em vários locais do Brasil, ela participou em 2021, de dois campeonatos, o primeiro no Muscle Contest Mercosul em Novo Hamburgo no dia 13 de novembro de 2021 no qual ficou vice campeã na categoria Welness open. Também conseguiu top 4 na categoria Welness Novice e top 5 na categoria Welness estreantes.

Ela também participou do campeonato Sul Brasileiro, em Gaspar, Santa Catarina, no dia 11 de dezembro de 2021 no qual conseguiu top 5 na categoria Welness Open.

Rafaela contou que fazem dois anos que está treinando. “Faz um ano que cuido da minha alimentação, quem me ajuda na dieta é o meu esposo e nutricionista Tiago Borsatto (também crissiumalense). Desde que comecei a trabalhar com ele obtive ótimos resultados e foi daí que surgiu a ideia de competir, foi ele que me levou a querer subir nos palcos, que me ajudou e se dedicou tanto quanto eu, sempre esteve ao meu lado me apoiando e me incentivando, e ele que fez eu me apaixonar ainda mais por esse esporte, e o melhor de tudo que tive o apoio do meu pai Evandro, da minha mãe Gislaine que foi junto comigo para Novo Hamburgo e da minha irmã Daniela, sempre torcendo por mim”, destacou Rafaela.

“A preparação não é nada fácil, são semanas de dieta sem refeição livre e com pouca comida e muito cardio (caminhada, corrida...), mas dei meu máximo e conseguimos trazer troféus para casa! E não vamos parar por aqui não, em 2022 tem mais, eu e o Tiago já estamos traçando novos objetivos e vamos continuar nos dedicando e nos preparando para outros campeonatos”, finalizou.

