São Paulo fecha com o meio-campista Patrick

As equipes brasileiras continuam se reforçando para a próxima temporada. Um exemplo é o São Paulo, que neste sábado (8) apresentou o meio-campista Patrick.

O jogador, que estava no Internacional, é o quarto reforço do Tricolor do Morumbi, após as chegadas do goleiro Jandrei, do lateral-direito Rafinha e do meia-atacante Alisson. Patrick acertou com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2023.

Outra equipe a anunciar um reforço neste sábado foi o Internacional, que fechou com o meio-campista Liziero. O jogador, que estava no São Paulo, chega por empréstimo até dezembro de 2022, com preço fixado para compra ao término do vínculo.

Quem também se reforçou foi o Palmeiras, que na sexta-feira (7) anunciou o volante Jailson, que estava no Dalian Pro (China).

O jogador de 26 anos é o quarto reforço do Verdão, que já havia acertado com o experiente goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, o meio-campista colombiano Eduard Atuesta, que estava no Los Angeles FC (EUA), e o atacante Rafael Navarro, destaque do Botafogo em 2021.