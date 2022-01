Projeto de Lei reduz alíquota do IPE Saúde para servidores municipais de Coronel Bicaco

A Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco aprovou, na última sessão ordinária de 2021, o Projeto de Lei (PL) nº 092/2021 que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Contrato de Prestação de Serviços com o IPE Saúde.

A Administração Municipal informou que o aumento da alíquota é necessário devido à complementação de receita, ou seja, no ano passado, o plano de saúde gastou mais do que arrecadou em Coronel Bicaco. Na prática, o custo sobre a folha de pagamento saltou de 19,40% para 24,75%.

Entretanto, o acréscimo na alíquota não irá onerar a classe de servidores. Isto porque o município elevou sua contribuição de 6% para 12,38%. Com o PL aprovado, o valor pago pelos funcionários públicos caiu 1,03%.

Com o novo custo sobre a folha de pagamento, o Poder Executivo repassará mensalmente R$ 72.153,24 ao IPE Saúde. Na alíquota anterior de 19,40% eram pagos R$ 34.969,26 por mês. Somando os meses de 2022, a municipalidade destinará mais de R$ 865 mil para subsidiar o plano de saúde dos funcionários públicos de Coronel Bicaco.

