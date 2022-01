Segundo período da Chamada Pública Escolar disponibiliza inscrições e transferências até 14 de janeiro

As inscrições para o segundo período de ingresso na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2022 estão abertas até 14 de janeiro. As transferências também seguem disponíveis até a mesma data. Como ocorre anualmente, o processo da Chamada Pública Escolar acontece de forma online no site da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC). Basta clicar na aba ‘Serviços e Informações’ e selecionar o item ‘Chamada Pública Escolar’.

A iniciativa contempla os alunos do ensino fundamental, ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Primeiro período da Chamada Pública Escolar já está disponível:

O primeiro período da Chamada Pública Escolar ocorreu entre 1º e 28 de novembro de 2021. A designação dos alunos já está disponível no site da SEDUC. Basta clicar na aba ‘Chamada Pública Escolar’ e selecionar o item ‘Consulta de Candidato’.

